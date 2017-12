NKN High school Honor Roll

Neah-Kah-Nie High School has recently unveiled their honor roll for the first trimester of the 2017-2018 school year.

The Headlight-Herald congratulates all students who made the honor roll and encourages students who did not make it on this trimester to work hard and we’ll see your name on here in the spring:

Seniors, grade 12

Breazile, Isis

Calkins, Gabriel P.

Davidson, August W.

Dillard, Ryan D.

Giles, Adam D.

Grider, Hannah N.

Guillory, Tanner M.

Harth, Sean M.

Henderson, Ashley T.

Henderson, Gene T.

Henderson, Nicole J.

Holm, Samuel F.

Kealey, Connor N.

Laity, Logan C.

Meyer, Tabitha J.

Moreland, SeOnna G.

Nielsen Lambert,

Madelynn

Parker, Asa W.

Reid, Nula R.

Reny, Lacoya B.

Reyes Avalos, Juan

Waldron, Robert E.

Watson, Ryan D.

Wenger, Karolin

Juniors, grade 11

Bailey, Christian T.

Barbour, Haylee C.

Bennett, Tristan W.

Champ, Tucker D.

Deur, Brendan D.

Farris, Grace L.

Foster, Jubileesius R.

Hamilton, Joshua D.

Hopkins, Caleb A.

Marshall, Alexis M.

Mersereau, Madison R.

Motsinger, Chassidy L.

Pieper, Allen Jr

Poole, Justice V.

Purcell, Kasey

Siegel, Iris O.

Smith, Avery R.

Soans, Mara L.

Terrell, Maddison L.

Vertner, Christian R.

Wacker, Shayla R.

Woodward, Alexandria E.

Woodward, Brianna S.

Sophomores, grade 10

Ahlers, Alyssa F.

Bailey, Nicholas I.

Bryant, Rheanne L.

Clark, Michelle T.

Clark, Talia J.

Ernst, Tyler S.

Hadermann, Karissa N.

Jackson, Daniel K.

Johnston, Jett D.

Kelly, Mychal P.

Lee, Ethan W.

Lommen, Jonathan J.

Lowry, Ethan R.

Mahnke, Matthew C.

Miller, Grace A.

Naylor, Kayla M.

O’Connor Mattocks,

Cloveranne M.

Patel, Animesh N.

Pieper, Kent E.

Ramirez, Julian S.

Reid, Mairade

Simpson, Cale W.

Turner, Eve M.

Waldron, Jacob T.

Ziemecki, Seth J.

Freshmen, grade 9

Barlow, Hannah L.

Bennett, Travis C.

Brogden, Logan L.

Christensen, Kailynn M.

Clark, Kyla A.

Dana, Rebecca L.

Deur, Anna D.

Holm, Benjamin E.

Huntley, Kyla N.

Rumage, Kara J.

Schultz, Dinah B.

Shiomi, Meien Y.

Stanfield, Emily T.

Trusty, Olivia G.

Wagner, Keygan K.

Watson, Mary B.

Wilkinson, Damien R.

Zink, Gwenivere A.