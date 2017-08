NBFR District Log

7/18/17

Burn Complaint

Neahkahnie Beach

7/18/17

Burn Complaint

9000 NEHALEM RD

Nehalem

7/18/17

Outside Fire

S MARINE DR

Wheeler

7/18/17

Rescue

Manzanita Beach

7/18/17

MVA Mp 18

HIGHWAY 53

Nehalem

7/18/17

2nd MVA

18 MP

HIGHWAY 53

Nehalem

7/19/17

Medical

TOHL AVE

Nehalem

7/19/17

Medical

280 ROWE

Wheeler

7/19/17

Medical

NEAHKAHNIE

CREEK RD

Nehalem

7/19/17

Fire Alarm

ROWE ST

Wheeler

7/20/17

Medical

7835 SUNSET DR

7/20/17

Medical

ROWE ST

Wheeler

7/20/17

Medical

PINE RIDGE DR /

PINYON DR

Nehalem

7/21/17

Death

TIDELAND RD

Nehalem

7/21/17

Public Assist

NEHALEM POINT DR

Nehalem

7/21/17

SAR

Oswald West State Park

7/21/17

SAR Neahkahnie Mt.

7/21/17

Fire Alarm

FOSS RD

Nehalem

7/21/17

Medical

UNIVERSITY AVE

Manzanita

7/21/17

Medical

UPLAND DR

Manzanita

7/22/17

Medical

EDMUND LN

Manzanita

7/22/17

MVA

HIGHWAY 101 N

Owsald West State Park

7/22/17

Medical

HIGHWAY 101 N

Brighton

7/22/17

Fire

COOK CREEK RD /

MP .25

7/22/17

Medical

TREASURE ROCKS RD

Nehalem

7/22/17

MVA HIGHWAY 101 N

Nehalem

7/22/17

Medical

BONNY LN

Manzanita

7/22/17

Burn Complaint

RIDGE DR

Manzanita

7/23/17

Medical

TOHL AVE

Nehalem

7/23/17

Medical

KATHERINE LN

Nehalem

7/24/17

MVA MIAMI FOLEY

RD / LOMMEN RD N

Nehalem

7/25/17

Medical

BAYVIEW BLVD

Brighton

7/25/17

Medical

PINE RIDGE DR

Nehalem

7/25/17

Medical

BANDTAILED PIGEON

WAY

Nehalem

7/26/17

MVA 12 MP

HIGHWAY 53

7/26/17

Rec Accident

Oswald West

State Park on Beach

7/26/17

Water Rescue

Nehalem Bay

7/28/17

Vehicle Fire

MIAMI FOLEY RD

Nehalem

7/28/17

Medical

MANZANITA AVE

Manzanita

7/29/17

Burn Complaint

BEULAH REED RD

7/29/17

Burn Complaint

NORTH AVE /

OCEAN RD

7/30/17

Medical

OLD WHEELER

MOHLER RD

Nehalem

7/30/17

Burn Complaint

BEULAH REED RD /

NEHALEM RD

7/30/17

Burn Complaints

Brush/Log Fire

Neahkahnie Beach

7/30/17

Fire

On Beach off of

Nehalem Road