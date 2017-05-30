CITY OF MANZANITA
PLANNING COMMISSION MEETING A G E N D A
MONDAY, JUNE 5, 2017
I. CALL MEETING TO ORDER – 4:00 p.m.
II. AUDIENCE INTRODUCTION
III. APPROVAL OF MINUTES March 20, 2017 and March 30
QUASI-JUDICIAL ITEM
IV. PUBLIC HEARING: PRELIMINARY DEVELOPMENT PLAN FOR A 70 ACRE PLANNED DEVELOPMENT OF ABOUT 300 DETACHED RESIDENTIAL UNITS AND A LIMITED COMMERCIAL CENTER IN THE SPECIAL RESIDENTIAL/RECREATIONAL ZONE AND MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL ZONE.
LOCATION: CLASSIC STREET AND NECARNEY CITY ROAD
APPLICANT: ENCORE INVESTMENTS, LLC (PENTZ/HINKES)
OWNER: PINE GROVE PROPERTIES, INC.
V. ADJOURNMENT
City of Manzanita Planning Commission Agenda – June 5 meeting at Pine Grove Community Center regarding purposed housing development. Starts at 4:00 p.m.
CITY OF MANZANITA