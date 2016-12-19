Lt. McCraw’s update: Heavy rain and snowmelt, flood watch

A quick look at our area rivers forecasts shows the flow rates are starting to increase but the graphs created after 1:00pm today (fairly recently updated) takes none of the rivers even to Action Stage.
By Lt. Gordon McCraw
Emergency Management Director
We should continue to keep monitoring the situation for any new updates or changes and stay alert for potential increased flooding potential.
Hydrologic Outlook
Hydrologic Outlook
National Weather Service Portland OR
227 PM PST Sun Dec 18 2016
…HEAVY RAIN AND SNOWMELT WILL HEIGHTEN FLOOD POTENTIAL ACROSS
SOUTHWEST WASHINGTON AND NORTHWEST OREGON…
A WET AND MILD FRONT WILL PUSH INTO THE REGION MONDAY. RAIN WILL
BE HEAVY AT TIMES MONDAY AFTERNOON THROUGH EARLY TUESDAY MORNING.
RAINFALL OF 3 TO 5 INCHES IS EXPECTED OVER THE COAST AND COASTAL
MOUNTAINS…WITH 2 TO 3 INCHES OVER THE CASCADES. FOR THE INTERIOR
LOWLANDS…RAINFALL OF AN INCH TO INCH AND A HALF CAN BE EXPECTED.
AT THE SAME TIME…SNOW LEVELS WILL BE RISING ON MONDAY…REACHING
NEAR 6000 FEET MONDAY NIGHT INTO EARLY TUESDAY. THIS WARMER
AIR…COMBINED WITH THE RAIN…WILL LEAD TO SNOWMELT. SIGNIFICANT
SNOWMELT WILL OCCUR ON THE COASTAL MOUNTAINS…AND THE FOOTHILLS
OF THE CASCADES. SNOW LEVELS WILL DROP BACK TO AROUND 3000 FEET ON
TUESDAY AFTERNOON.
ACROSS URBAN AREAS…RAIN…COMBINED WITH THE MELTING OF ICE AND
SNOW…WILL LEAD TO RISING LEVELS ON SMALL STREAMS. ALSO…EXPECT
PONDING OF WATERS IN AREAS WITH POOR DRAINAGE.
IN ALL…THERE IS MODERATE POTENTIAL OF SOME FLOODING ON RIVERS
AND STREAMS DRAINING THE COASTAL MOUNTAINS…AND LOW TO MODERATE
POTENTIAL ON STREAMS AND RIVERS ACROSS THE INTERIOR LATER MONDAY
NIGHT THROUGH TUESDAY.
PERSONS LIVING ALONG RIVERS DRAINING THE COASTAL MOUNTAINS AND
WILLAPA HILLS SHOULD PAY ATTENTION FOR ANY UPDATES AND POTENTIAL
FLOODING LATER MONDAY INTO TUESDAY.
Flood Watch
FLOOD WATCH
NATIONAL WEATHER SERVICE PORTLAND OR
1251 PM PST MON DEC 19 2016
…MINOR FLOODING POSSIBLE ON AREA RIVERS AND STREAMS AS WELL AS
LOCALIZED URBAN FLOODING LATER TONIGHT AND TUESDAY…
…FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 7 PM PST THIS EVENING THROUGH
TUESDAY AFTERNOON FOR PORTIONS OF NORTHWEST OREGON AND SOUTHWEST
WASHINGTON…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PORTLAND HAS ISSUED A FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTHWEST OREGON AND SOUTHWEST
WASHINGTON…INCLUDING THE FOLLOWING AREAS…IN NORTHWEST
OREGON…CENTRAL COAST RANGE OF WESTERN OREGON…CENTRAL
OREGON COAST…CENTRAL WILLAMETTE VALLEY…COAST RANGE OF
NORTHWEST OREGON…GREATER PORTLAND METRO AREA…LOWER
COLUMBIA…NORTH OREGON COAST AND SOUTH WILLAMETTE VALLEY. IN
SOUTHWEST WASHINGTON…GREATER VANCOUVER AREA…I-5 CORRIDOR
IN COWLITZ COUNTY…SOUTH WASHINGTON COAST AND WILLAPA HILLS.
FROM 7 PM PST THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON – RAIN, HEAVY AT TIMES, WILL MOVE ACROSS THE REGION THIS EVENING
THROUGH TUESDAY AFTERNOON. TWO TO THREE INCHES OF RAIN IS
EXPECTED IN THE COAST RANGE AND WILLAPA HILLS. ONE TO TWO INCHES
IS EXPECTED IN THE WILLAMETTE VALLEY AND LOWER COLUMBIA REGION.
THE HEAVY RAIN COMBINED WITH SNOWMELT RUNOFF WILL RESULT IN
SHARP RISES ON RIVERS, STREAMS AND CREEKS. LOCALIZED URBAN
FLOODING IS ALSO POSSIBLE, ESPECIALLY LATE THIS EVENING WHEN
THE HEAVIEST RAIN IS EXPECTED. RIVERS OF MOST CONCERN AT THIS
TIME ARE RIVERS DRAINING THE EAST AND WEST SLOPES OF THE COAST
RANGE AND JOHNSON CREEK IN THE PORTLAND METRO AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
LANDSLIDES AND DEBRIS FLOWS ARE POSSIBLE DURING THIS FLOOD EVENT.
PEOPLE…STRUCTURES AND ROADS LOCATED BELOW STEEP SLOPES…IN
CANYONS AND NEAR THE MOUTHS OF CANYONS MAY BE AT SERIOUS RISK
FROM RAPIDLY MOVING LANDSLIDES.
High Wind Warning
URGENT – WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE PORTLAND OR
1242 PM PST MON DEC 19 2016
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 4 AM PST
TUESDAY FOR THE CENTRAL AND NORTH OREGON AND SOUTH WASHINGTON
COASTS…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PORTLAND HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING…WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 4 AM PST
TUESDAY.
* WINDS: SOUTH TO SOUTHWEST WINDS OF 30 TO 40 MPH WITH GUSTS 55 TO
65 MPH. THE GUSTS WILL BE STRONGEST ALONG EXPOSED BEACHES AND
HEADLANDS.
* TIMING: 7 PM MONDAY THROUGH 4 AM TUESDAY.
* LOCATIONS INCLUDE: ASTORIA…TILLAMOOK…LINCOLN CITY…
NEWPORT…FLORENCE…RAYMOND…LONG BEACH…OCEAN PARK
* IMPACTS: WINDS MAY PRODUCE SPOTTY POWER OUTAGES AND DAMAGE ANY
UNSECURED OBJECTS LIKE DECK PATIO AND CONSTRUCTION SCAFFOLDING.
THE STRONG WINDS MAY ALSO POSE A SAFETY HAZARD TO HIGH PROFILE
VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
High Surf Advisory
COASTAL HAZARD MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE PORTLAND OR
1242 PM PST MON DEC 19 2016
…HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 6 PM PST TUESDAY THE
NORTH OREGON AND SOUTH WASHINGTON COAST…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PORTLAND HAS ISSUED A HIGH SURF
ADVISORY…WHICH IS IN EFFECT FROM 10 AM TO 6 PM PST TUESDAY.
* SEAS…19 TO 21 FT WITH A DOMINANT PERIOD AROUND 14 SECONDS.
* IMPACTS…LARGE BREAKING WAVES ALONG THE COAST WILL LEAD TO
INCREASED WAVE RUN-UP ON BEACHES. WAVES WILL HAVE THE ABILITY TO
WASH OVER LARGE ROCKS AND JETTIES. THESE WAVES CAN BE
ERRATIC…UNPREDICTABLE…AND MOVE LARGE LOGS STUCK ON THE BEACH
FROM PREVIOUS STORMS THAT HAVE CAUGHT BEACH-GOERS OFF GUARD IN
THE PAST. USE EXTRA CAUTION NEAR THE SURF ZONE AS THESE LARGE
WAVES WILL ALSO BE CAPABLE OF SWEEPING PEOPLE INTO THE FRIGID
AND TURBULENT OCEAN WATERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH SURF ADVISORY MEANS THAT HIGH SURF WILL AFFECT BEACHES IN
THE ADVISORY AREA…PRODUCING RIP CURRENTS AND LOCALIZED BEACH
EROSION.